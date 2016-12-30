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В 2016 году на свет родилось более 22 тысяч маленьких приморцев

В 2016 году на свет родилось более 22 тысяч маленьких приморцев
Точные цифры подсчитают к середине января
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: newstes.ru

С начала 2016 года в Приморье прибавилось более 22 тысяч младенцев. Больше всего детишек приняли акушеры краевого перинатального центра и родильного дома № 3 Владивостока. Точную итоговую цифру года в отношении прибыли новорождённых сотрудники департамента здравоохранения Приморья назовут в середине января.

«Сейчас же мы подводим предварительные итоги. За 11 месяцев у нас родилось 21 775 деток, к середине декабря - 22 019 человек», – сообщили сотрудники ведомства.

В Приморском перинатальном центре, где принимают проблемных рожениц, за год родилось 9 тройняшек и 71 двойня.

Как рассказала главный врач роддома № 3 Владивостока Светлана Сагайдачная,  за неполных 12 месяцев в стенах этого медучреждения появились на свет 2 666 малышей.

«Такое количество маленьких пациентов является оптимальным для родильного дома и позволяет оказывать младенцам и их мамам необходимую помощь в максимально комфортных условиях. В целом же число новорождённых, принятых в учреждении за последние 5 лет, увеличилось на четверть», – сообщила Светлана Сагайдачная.

Учреждения родовспоможения Приморья считаются одними из лучших в России. Так, в апреле 2016 года Приморский краевой перинатальный центр включён в национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения страны. Родильному дому № 3 Владивостока в этом году присвоен статус медицинской организации третьего уровня. Теперь, в соответствии с приказом департамента здравоохранения Приморского края, помимо женщин, выбравших учреждение по программе родовых сертификатов, сюда направляют пациенток с осложнённой беременностью и тех, чьи малыши имеют различные пороки развития и нуждаются в оказании специализированной помощи. В этом же году здесь был открыт дневной стационар, действующий на базе отделения патологии беременности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что за 2016 год показатель младенческой смертности в Приморье снизился сначала на 16, а к концу года - на 20 %.

 
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