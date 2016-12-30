Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили

Скандальную стройку «депутатского» магазина на Бестужева, 40 во Владивостоке отменили, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такое решение приняли городские власти, подробнее ознакомившись с документами.

Сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40. Его возведением занимается компания «Версат», связанная с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, разрешение на строительство данная компания получила на основании договора аренды в августе этого года. Землю «Версату» выдал приморский департамент земельных и имущественных отношений в 2013 году. Однако чиновники почему-то не учли, что в 2014 году в районе домов по адресу: Бестужева, 36 и 38 муниципальные власти разместили сквер площадью 827 квадратных метров. Именно этот факт стал причиной отмены разрешения на строительство.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Этот вопрос обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе.