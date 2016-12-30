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Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили

Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
Городские власти остановили строительство магазина на Бестужева, 40
сегодня, 14:48
Общество | Приморский край
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Понравилось: 2

Фото: "Версат"

Скандальную стройку «депутатского» магазина на Бестужева, 40 во Владивостоке отменили, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такое решение приняли городские власти, подробнее ознакомившись с документами.

Сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40. Его возведением занимается компания «Версат», связанная с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, разрешение на строительство данная компания получила на основании договора аренды в августе этого года. Землю «Версату» выдал приморский департамент земельных и имущественных отношений в 2013 году. Однако чиновники почему-то не учли, что в 2014 году в районе домов по адресу: Бестужева, 36 и 38 муниципальные власти разместили сквер площадью 827 квадратных метров. Именно этот факт стал причиной отмены разрешения на строительство.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Этот вопрос обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе. 

 
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Комментарии
  • 11  (сегодня, 14:53 )

    И че, все тупо расковыряли и все?

  • сулейкин  (сегодня, 15:31 )

    Не тупо, через годик вернусь и всё запланированное построю

  • 12  (сегодня, 15:03 )

    "Че" по-китайски ж. . .

  • Васек  (сегодня, 15:14 )

    И что сулеев этот. Никакого наказания? Гнать поганой метлой из думы, такие "депутаты" городу не нужны. А то по бестолковке тюкнут где ни будь.

  • Unknown  (сегодня, 15:34 )

    Вот этого депутата, надо метлой с думы. . . !!!

  • 333  (сегодня, 15:47 )

    Все равно построят.

  • не верю  (сегодня, 15:49 )

    Пусть всё приводит в порядок! Заставить его высадить деревья.



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