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Во Владивостоке продолжат программу обновления дорожного дизайна

Во Владивостоке продолжат программу обновления дорожного дизайна
Мэрия: в режиме нон-стоп ведутся работы по организации дорожного движения
сегодня, 14:08
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В 2016 году во Владивостоке муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» провело работы по организации дорожного движения и обновлению дорожного дизайна. Об этом сегодня сообщает администрация краевого центра, подводя итоги 2016 года.

В рамках дорожной программы специалисты провели обслуживание, установили и заменили больше 2 500 знаков и информационных табличек, которые предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и так далее.

На дорогах города специальные службы провели работы по обновлению дорожной разметки. На проезжую часть улиц нанесено больше 520 километров сплошных и прерывистых линий и 20 000 квадратных метров разметки-зебры, зигзагообразные жёлтые линии, обозначающие место остановки маршрутных транспортных средств, стрелы, островки безопасности и другие. Дорожная разметка – важный элемент организации, безопасности и упорядочения движения транспортных потоков. Как отмечают специалисты, она способствует повышению пропускной способности дороги, улучшению видимости проезжей части, особенно в тёмное время суток.

25 ограничителей скорости установлены на дорогах Владивостока в этом году. Порой искусственные дорожные неровности – единственный способ обеспечить принудительное снижение скорости автотранспорта на наиболее опасных участках дорог для предотвращения аварий и гибели пешеходов, констатируют власти. Традиционно дорожные неровности устанавливают вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и детских образовательных учреждений. Для обеспечения безопасности пешеходов «лежачие полицейские» установлены по улицам Ивановской, 28, Адмирала Кузнецова, 54в, Невельского, 31, Успенского, 73, Невской, 5, Героев Хасана, 14, Ильичёва, 3а, Карбышева, 11, Баляева, 46, Сафонова, 36 и другим.

Кроме того, в городе появились 5 новых светофорных объектов, которые регулируют пешеходные и транспортные потоки в микрорайоне Снеговая Падь, на улицах Магнитогорской и Днепровской.

На улицах города специалисты установили больше 2 500 метров дорожных ограждений различного типа – леерное, барьерное и парапетное. В следующем году работы по организации дорожного движения планируется продолжить.  

 
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