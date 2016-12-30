Почти 700 многодетных семей в Артёме получили земельные участки

Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 19:54
2016-й в Хабаровском крае: чупакабра, пьяная медведица и голый мужик
2016-й в Хабаровском крае: чупакабра, пьяная медведица и голый мужик
Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
Автобусы и "живодёрки": скандалы Хабаровского края за 2016 год
Автобусы и "живодёрки": скандалы Хабаровского края за 2016 год
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:27
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
сегодня, 14:48
Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:53
В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
сегодня, 15:51
Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева
сегодня, 10:01
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
сегодня, 15:35
В Хабаровске всё-таки построят аквапарк
сегодня, 08:40
Стало известно, какой будет погода в Приморье в новогоднюю ночь
сегодня, 15:40
В Артёме загорелся пассажирский автобус
сегодня, 09:50
Тигры Упорный и Артём под Новый год пошли на север

Обсуждаемое
сегодня, 14:48
7

Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
сегодня, 15:51
6

Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева
сегодня, 13:27
5

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
сегодня, 12:00
2

Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
сегодня, 07:02
2

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:13
2

Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана
сегодня, 10:53
2

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
сегодня, 12:45
1

Сноупарк на набережной в Хабаровске откроют 1 января
сегодня, 12:06
1

Техника "Примавтодора" готова чистить дороги и в новогодние праздники
сегодня, 15:15
1

Жителя Узбекистана отправили в колонию за нападение на хабаровчанина
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 208



Система Orphus

Почти 700 многодетных семей в Артёме получили земельные участки

Почти 700 многодетных семей в Артёме получили земельные участки
В городе состоялась очередная жеребьёвка
сегодня, 18:03
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Почти 700 многодетных семей Артёмовского городского округа получили земельные участки. Накануне в городе прошла очередная жеребьёвка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этот раз, сообщает управление информации, в администрацию города пришли 46 семей, однако правом на получение земельного надела воспользовались только 22 из них. В перечень земельных участков вошли те, что расположены в селе Ясном на улицах Зорге-2 и Чернышева, а также в Артёме на улице Ворошилова и в микрорайоне Южный.

В первую очередь получателей традиционно интересует наличие инфраструктуры и проведение коммуникаций. Представители управления архитектуры заверили артёмовцев, что работа по прокладке коммуникаций будет осуществляться по мере поступления финансирования из вышестоящих источников.

Примечательно, что Артём является одним из лидеров по качеству выданных земельных участков для многодетных семей. Все наделы находятся на равнинной местности без оврагов. Средняя площадь равна 1200 квадратным метрам.

На сегодняшний день в реестр граждан включены 888 семей. При этом список продолжает пополняться. По различным причинам на жеребьёвку приходит значительно меньше семей, чем приглашалось. Те, кто не явился, пользуются своим законным правом отказаться от процедуры и получить участок в другой раз.

Следующая жеребьёвка, по предварительным данным, пройдёт 26 января 2017 года. Её участниками станут 25 граждан.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru