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Все приморцы, потерявшие дома при тайфуне, получат новое жильё

Все приморцы, потерявшие дома при тайфуне, получат новое жильё
Правительство РФ выделит на это дополнительные деньги
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить дополнительные средства на строительство и покупку жилья для приморцев, чьи дома признаны непригодными для жизни после тайфуна «Лайонрок».

К сегодняшнему дню из бюджетов всех уровней на компенсации пострадавшим было выплачено свыше 1,3 миллиарда рублей. Выплаты получили 52 тысячи человек.

«Масштабы разрушений таковы, что только людям в качестве компенсаций из бюджетов всех уровней мы выплатили более 1,3 миллиарда рублей, пострадали ведь в общей сложности 52 тысячи человек. Только на восстановление дорог нам требуется 3,7 миллиарда рублей. Часть средств будет выделена уже в этом году, большая часть – около трёх миллиардов рублей – в следующем, порядка 250 миллионов рублей – в 2018 году», – отметил Владимир Миклушевский.

Глава региона добавил, что на строительство и покупку жилья тем, чьи дома признаны непригодными, потребуется 842 миллиона рублей, таких домов в крае 432.

«Около 300 миллионов рублей потребуется также на аварийно-восстановительные работы. Кроме того, почти 650 миллионов рублей необходимо выплатить в качестве компенсаций сельскохозяйственным предприятиям – тем, у кого затопило урожай. Впереди ещё много работы – расчистка русел рек, спрямление их в некоторых местах, укрепление берегов», – отметил губернатор Приморья.

Также глава края заявил, что региону предстоит постепенно построить дамбы и защитные сооружения во всех опасных местах, где разливаются водоёмы, чтобы в дальнейшем избежать разрушений при тайфунах и паводках.

«Теперь нам необходимо постепенно, год за годом, сделать дамбы в особо опасных местах. У нас есть их карта, есть полное понимание того, что нужно делать. К сожалению, это очень затратно, так что за год-два такие капитальные сооружения не построишь», – отметил Владимир Миклушевский.

 
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