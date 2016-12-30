Техника "Примавтодора" готова чистить дороги и в новогодние праздники

Особенно если выпадет снег

«Примавтодор» организовал дежурство спецтехники на краевых дорогах в новогодние праздники. В случае снегопада проезжую часть немедленно начнут чистить.

Как сообщили представители предприятия, особое внимание при уборке дорог будет уделено перевалам в северных и восточных районах края.

«Если в праздничные дни будут осадки, на перевалы направим грейдеры и тяжёлую технику. Грейдер ведёт расчистку дорожного полотна от выпавшего снега, тяжёлая техника дежурит для возможного оказания помощи автомобилистам», – рассказали специалисты «Примавтодора».

После очистки дорожного полотна грейдером дороги посыпают противогололёдной смесью, запасов которой хватает во всех филиалах «Примавтодора».

Дорожники сообщили, что к сегодняшнему дню все перевалы в Приморье расчищены и проехать через них можно без труда.