Новогодние каникулы в Приморье продлятся 9 дней

Приморские новогодние каникулы продлятся 9 дней. Следующие продолжительные праздники придутся на февраль, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже завтра, 31 декабря, в Приморье, как и по всей стране, стартуют долгожданные новогодние каникулы. Они продлятся до следующего воскресенья, 8 января, включительно.

По информации департамента госслужбы и кадров, в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, и с субботы, 7 января, на понедельник, 8 мая.

Так, в последнем месяце зимы наступающего года жители края отдыхают с 23 февраля по 26 февраля, а в марте по случаю Международного женского дня – только один день, 8 марта. С 29 апреля по 1 мая приморцы будут отмечать День труда. День Победы подарит четыре выходных дня – с 6 по 9 мая. В июне продолжительные выходные ожидаются с 10-го по 12-е число. После этого продолжительные выходные придутся на ноябрь – с 4-го по 6-е число.