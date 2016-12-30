Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца

Ленинский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок заключения под стражей для бывшего вице-губернатора Олега Ежова, сообщает РИА «Восток-Медиа». На этом настояла сторона обвинения.

В минувший четверг, 29 декабря, в Ленинском районном суде Владивостока состоялось заседание по делу экс-заместителя приморского губернатора Олега Ежова. На нём рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для бывшего чиновника. В настоящее время он сидит в следственном изоляторе. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» судья Ольга Жиброва, обвинение настаивало на том, чтобы Ежов провёл ещё несколько месяцев за решёткой. Она удовлетворила это требование. Бывший заместитель Владимира Миклушевского проведёт в СИЗО ещё два месяца.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в октябре суд продлил срок пребывания Олега Ежова под стражей до середины января. В связи с предстоящими новогодними праздниками разобраться с вопросом о мере пресечения для бывшего вице-губернатора решили досрочно. Сотрудники ФСБ задержали Олега Ежова 4 мая 2016 года. За день до этого губернатор отправил чиновника в отставку. 5 мая Ленинский районный суд Владивостока избрал для Олега Ежова меру пресечения в виде заключения под стражу. Всё это время экс-вице-губернатор ждёт суда в СИЗО Владивостока.