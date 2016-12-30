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В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
Этим утром городские дороги практически пусты
сегодня, 10:53
Транспорт | Приморский край
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Фото: newsvl.ru

Сегодня утром дороги приморской столицы практически пусты, сообщает РИА «Восток-Медиа». На дорогах Владивостока зафиксирован 2-балльный трафик.

Сильнее всего оказалась загружена Светланская улица в сторону центра. На небольшом отрезке дороги от Луговой площади до остановки «Гайдамак» наблюдался обычный 5-балльный трафик. Дело в том, что другие городские дороги были загружены ещё меньше, поэтому данная пробка стала самой мощной за сегодня.

На «четвёрку» оказались загружены проспект Красного Знамени, а также Народный и Океанский проспекты. Данный показатель на несколько баллов меньше обычного.

Совершенно свободным оказался проспект 100-летия Владивостока. В сторону центра магистраль была загружена всего на 1 балл, в обратную сторону – на 2 балла.

Трёхбалльное движение зафиксировано на Русской улице в сторону путепровода на Второй Речке. Магистраль Некрасовская – Гоголя также была разгружена: по информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность трафика в сторону фуникулёра составила всего 2 балла.

Не было проблем и с движением по дороге от Луговой до Руднева. Она оказалась загружена всего на «единицу» - вместо обычной «четвёрки».

Стоит отметить, что если бы не такой свободный предпраздничный трафик, это утро наверняка стало бы весьма аварийным. Удивительно, но многие владивостокские дороги до сих пор покрыты льдом. Как сообщают городские автомобилисты, практически непреодолимым является подъём на улице Тухачевского.


 

Не самая лучшая ситуация и в микрорайоне Снеговая Падь. Дорога на улице Анны Щетининой, соединяющая девятый и пятнадцатый дома, до сих пор представляет собой сплошной каток.


 

Впрочем, в ближайшие несколько дней там, скорее всего, не произойдёт никаких аварий. Как правило, во время празднования Нового года городской трафик падает до нуля.

 
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Комментарии
  • qwer  (сегодня, 12:16 )

    12-15 местного Пробки 6 баллов ЕЩе не вечер.

  • 000  (сегодня, 12:26 )

    12-25 Народный проспект колом



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