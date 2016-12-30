Во Владивостоке могут появиться японские "умные дома"

В новом году во Владивостоке весьма вероятно появление японских «умных домов» SmartWellness. Об этом в итоговом телеэфире краевого канала заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Уже создана рабочая группа, которая займётся детальной проработкой методов внедрения японских технологий в обустройство городской среды Владивостока.

Подобный проект японцы намерены осуществить и в Воронеже. Речь идёт о строительстве домов, в которых аппаратура способна отслеживать перемещения жильцов, учитывать их привычки в быту, сводя к минимуму таким образом расходы на отопление и на электроэнергию. В «умном доме» установлены сенсоры, назначение которых кондиционировать помещение и автоматически выключать свет, реагируя на присутствие человека. Техника заботится о здоровье обитателей дома: специальные браслеты отслеживают условия сна и показатели жизнедеятельности тех, кто их носит. Полученные данные анализируются системами «умного дома», и у его обитателей есть возможность подкорректировать микроклимат. Наводить порядок в таких домах должны роботы-пылесосы, управление которыми осуществляется через домашнюю централизованную систему энергоменеджмента. В «умном доме» используются и подключенные к Интернету «умные» бытовые приборы.

По словам губернатора, дома с японским оборудованием могут появиться не только во Владивостоке, но и на других территориях Владивостокской агломерации - в Шкотовском и Надеждинском районах и Артёме.

Кроме умных домов, японцы готовы предложить приморцам технологии организации мест отдыха, борьбы с пробками на дорогах, переработки и утилизации отходов.

На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину вместе сделать Владивосток ещё более комфортным городом, «воротами, соединяющими Евразию и Тихий океан».