Стало известно, какой будет погода в Приморье в новогоднюю ночь

2016 год в Приморье завершится небольшим потеплением. Никаких погодных сюрпризов в новогоднюю ночь не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня погодой в Приморье управляет гребень антициклона, центр которого с континента переместился на Жёлтое море. Осадков по краю не ожидается, ветер заметно ослабеет. За ночь воздух выхолодился до −17…−24 градусов, на побережье до -11… -16, а в горных районах вовсе – до -32 градусов. В течение дня столбики термометра поднимутся до -2… -7 градусов, в северных районах – до -9… -14 градусов.

В краевом центре минувшей ночью под влиянием гребня антициклона воздух выхолодился до −12…−15 градусов. Днём юго-западным ветром будет выноситься более тёплый воздух, максимальная температура воздуха повысится до −3…−6 градусов.

Последний день года значительных изменений погодных условий не ожидается. Главный синоптик региона Борис Кубай также рассказал, что ждёт приморцев в новогоднюю ночь. По его словам, погода будет умеренно морозной и маловетреной, а снегопадов и прочих катаклизмов не ожидается.