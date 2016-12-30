Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения электричества

|
|
Свет вернётся в квартиры к концу рабочего дня
|Фото: neftegaz.ru
Сегодня, 30 декабря, в последний рабочий день года, во Владивостоке пройдут плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения - от двух до восьми часов.
Без света останутся следующие абоненты:
Адмирала Макарова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 19;
переулок Адмирала Макарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Александровича, 4а, 6;
Горького, 12;
Грозовая, 17, 19, 23;
Минеральная, 2, 4, 7, 9, 9а;
Надеждинская, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
Овражная, 77, 79, 81, 83;
Планерная, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 48, 52;
Стахановская, 19;
Чугаева, 52;
переулок Чугаева, 4, 6, 7, 8.