Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения электричества

Сегодня, 30 декабря, в последний рабочий день года, во Владивостоке пройдут плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения - от двух до восьми часов. Без света останутся следующие абоненты: Адмирала Макарова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 19; переулок Адмирала Макарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Александровича, 4а, 6; Горького, 12; Грозовая, 17, 19, 23; Минеральная, 2, 4, 7, 9, 9а; Надеждинская, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Овражная, 77, 79, 81, 83; Планерная, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 48, 52; Стахановская, 19; Чугаева, 52; переулок Чугаева, 4, 6, 7, 8.

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