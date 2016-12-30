Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида

Редакция РИА «Восток-Медиа» продолжает подводить итоги уходящего 2016 года. На этот раз агентство выбрало самые громкие скандальные события прошедших 12 месяцев. Они оказались богатыми на задержания и аресты чиновников.

Был ректор - и нет ректора

В марте этого года ведущий вуз Дальнего Востока оказался буквально обезглавлен - ректора ДВФУ Сергея Иванца, человека загадочной биографии, задержали органы следствия при поддержке спецслужб. После чего в отношении Иванца силовики возбудили уголовное дело. Ещё ранее следственные органы возбудили уголовные дела против двух проректоров Дальневосточного федерального университета. Все три уголовных дела, возбуждённых в отношении первых лиц руководства ДВФУ, связаны с контрактом между вузом и компанией «Современный университет».

В начале июня суд неожиданно освободил Сергея Иванца под залог в 1 миллион рублей. До этого он находился под домашним арестом в статусе подозреваемого. Однако в августе, при подготовке к Восточному экономическому форуму, судья удовлетворил ходатайство органов следствия о помещении «разгулявшегося» по университету ректора под домашний арест и отказал Иванцу в восстановлении его на руководящей должности.

18 августа исполняющим обязанности ректора назначен бывший исполняющий обязанности ректора Московского машиностроительного университета Никита Анисимов. Он занимает эту должность с «приставкой» до сих пор.

Арест Олега Ежова

В мае бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова задержали сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю. Немногим ранее губернатор Владимир Миклушевский отправил его в отставку. Чуть позже Следственный комитет официально озвучил причину задержания: по указанию чиновника ещё в 2013 году из бюджета края оплачены невыполненные работы по госконтракту на 24 миллиона рублей.

5 мая Ленинский районный суд Владивостока избрал для Олега Ежова меру пресечения в виде заключения под стражу. В октябре Ленинский районный суд Владивостока продлил арест на четыре месяца, то есть до середины января 2017 года.

Травля депутата-инвалида

В апреле депутат думы Владивостока Дмитрий Поташев стал объектом массовой травли в Интернете. На протяжении нескольких дней вся страна обсуждала за глаза депутата-инвалида, участвующего в праймериз «Единой России». Скандал вышел на федеральный уровень после того, как предвыборный плакат Поташева опубликовали на своих страницах в социальных сетях известный блогер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак. Они высмеяли кандидата из Приморья и спровоцировали волну неодобрительных комментариев и неуместных шуток. При этом никто из них не удосужился выяснить, что Дмитрий Поташев является инвалидом по зрению и уже на протяжении 11 лет возглавляет общество слепых.

Местные политтехнологи возмутились не только поведением «звёзд соцсетей» и примкнувших к ним обывателей, но и тем, что местные власти никак не отреагировали на происходящее.

Дело Пушкарёвых

Арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва по праву можно назвать не только самым громким событием года, но и неожиданным. Более того, это дело стало одним из самых громких коррупционных скандалов России за последние два года.

1 июня появилась неофициальная информация об обысках в мэрии Владивостока, а затем и сообщение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Решение об аресте градоначальника Басманный суд Москвы принял 2 июня. Его обвинили в подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, а также вменили ущерб в 160 миллионов рублей, само дело строится вокруг компании «Востокцемент».

7 июня сторонники Игоря Пушкарёва провели пикет в его поддержку в столице Приморья, участниками акции стало около 300 горожан. Аналогичная акция прошла и в Спасске-Дальнем. В поддержку опального градоначальника высказались и некоторые российские знаменитости – певица Елена Ваенга, актёры Михаил Пореченков и Александр Михайлов. Они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить Пушкарёва из-под стражи.

Однако общественный резонанс на положении главы города не отразился. Игорь Сергеевич до сих пор находится в «Матросской тишине». В знаменитом следственном изоляторе мэр уже отпраздновал день рождения и встретит Новый год. В конце ноября Басманный суд продлил срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 28 февраля 2017 года. Такое же решение приняли в отношении другого фигуранта дела – директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. А брат градоначальника Андрей Пушкарёв остаётся под домашним арестом.

Дальнегорский мэр

14 декабря в администрацию Дальнегорска нагрянули силовики – следователи СКР, сотрудники ФСБ и бойцы ОМОНа. Вечером стало известно о возбуждении уголовного дела. В тот же день вечером стражи порядка задержали и заключили под стражу мэра Игоря Сахуту. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей – обвинение считает, что именно столько удалось «наварить» на этой схеме. В то же время в администрации города уверены – Игорь Сахута ни в чём не виновен. Они отметили, что «облава» на администрацию стала полной неожиданностью для её работников.

Арест Сидоренко

20 декабря силовики нагрянули в гости к ещё одному вице-губернатору – Сергею Сидоренко. Сотрудники спецслужб края инициировали доследственную проверку, 21 декабря стало известно, в чём конкретно подозревается заместитель губернатора. Фрунзенский районный суд постановил поместить Сидоренко под домашний арест. Сам он подал в отставку, и её принял Владимир Миклушевский.

Депутатский магазин

Жильцы дома по адресу: Бестужева, 40 уже на протяжении нескольких лет борются за сохранение сквера около дома. На его территории началось строительство очередного супермаркета, сеть которых принадлежит депутату думы Владивостока Дмитрию Сулееву. В середине декабря местные жители даже устроили акцию протеста против «депутатского» магазина и начали сбор подписей под обращением к Владимиру Путину.

Сам народный избранник пообещал перенести сквер на крышу своего магазина. При этом эта история не закончилась и продолжает обрастать новыми деталями.

Неспокойное время Митькина

Даже завершается 2016 год снова громкими скандалами и арестами. На прошлой неделе силовики задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и жену руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Представители правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев по данному поводу, пообещав предоставить информацию позже. Илья Митькин сообщил, что считает свою жену ни в чём не виновной. На днях стало известно, что «Главного вертолётчика» Приморья Алексея Авершина и Марину Свиридову поместили в СИЗО. При этом сам Илья Митькин, по информации источников РИА «Восток-Медиа», находится в реанимации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о главных событиях уходящего, 2016 года, в список которых вошли арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, оправдание «приморских партизан», ВЭФ, открытие Приморского океанариума, Летний кубок КВН, выборы 18 сентября и дело Мещерякова. В подборку самых трагичных происшествий вошли упавший мост, находкинская школьная трагедия, жуткая авария, унёсшая из жизни молодую пару, смерть кошки Матроски, тайфун «Лайонрок», гибель главы МЧС Приморья Олега Федюры, многочисленные происшествия, а также смерть животных в Приморском океанариуме. Накануне редакция также представила подборку самых безумных новостей уходящего года.