Журналистам Приморья предложили бегать, прыгать и метать ядро

Через два месяца в Приморье пройдёт краевой фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вместе с другими трудящимися испытания могут пройти и журналисты – участники очередного Дальневосточного медиасаммита, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Фестиваль ГТО запланирован с 1 по 4 июня в спортивном комплексе «Олимпиец» и на стадионе «Динамо».

«Состав команды – 10 человек: пять мужчин и пять женщин в возрасте от 18 до 59 лет. Главные задачи мероприятия – популяризация комплекса ГТО и развитие массового спортивно-оздоровительного движения в Приморье», - отметил представитель департамента по физической культуре и спорту.

Перед началом соревнований участники должны предварительно зарегистрироваться на сайте ГТО и получить идентификационный номер (ID). Далее их ждут бег на различные дистанции, кросс по пересечённой местности, прыжки в длину, рывки гири, метание ядра, плавание различными стилями, гимнастические упражнения.

«Все участники должны иметь необходимую физическую подготовку и допущены врачом по состоянию здоровья к участию в данном физкультурном мероприятии», – добавили организаторы.