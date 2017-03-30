Во Владивостоке задержан 54-летний хулиган

Во Владивостоке сотрудники МВД задержали очередного телефонного террориста, причём возрастного. 54-летний мужчина признался в своей хулиганской выходке. Теперь его ждёт крупный штраф либо исправительная колония, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Только к вечеру четверга полицейские официально прокомментировали ночное происшествие на улице Крыгина, 12. Стражам порядка пришлось выехать на местный рынок после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Кроме полицейских, на место происшествия по традиции прибыли пожарные и скорая помощь.

Кинолог с собакой прошёл по территории и не обнаружил ничего опасного. В итоге, пишет пресс-служба городского управления МВД, сотрудники отдела полиции №4 Фрунзенского района задержали по горячим следам 54-летнего правонарушителя. Он сразу признался во всём.

Сейчас идёт проверка, по результатам которой следователь примет решение о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказанием за ложное сообщение о готовящемся взрыве может стать штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, возрастной «шутник» должен компенсировать убытки государству за выезд экстренных служб на ложное происшествие.