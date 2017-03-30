Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу

Жительница Владивостока сообщила в редакцию РИА «Восток-Медиа» о массовом убийстве бездомных собак в районе Снеговой Пади. По словам девушки, неизвестные отравили около десятка брошенных животных, которые потом двое суток умирали в мучениях.

Расправа над четвероногими беспризорниками произошла у дома № 16 на улице Смирнова. Живущие там люди, включая собеседницу по имени Любовь, уже много раз обращались в органы правопорядка. По её словам, также посылали обращения в администрацию Владивостока - с просьбами урегулировать ситуацию по бродячим собакам. После отъезда строителей сторожевые псы расплодились в больших количествах, не раз приводили в ужас детей и взрослых. Тем не менее их шокировала жестокость неизвестных. После случившегося жители сбросились деньгами: выходили нескольких щенят, сделав им прививки, а двух «девочек» ещё и стерилизовали.

«В настоящий момент мы пристроили всех малышей, которых только успели спасти. На самом деле мы даже купили материалы, будки и лекарства для бродячих взрослых псов. Но было уже поздно – соседи рассказали нам, как бедные животные корчились в муках двое суток, а одна из собак даже убежала в подъезд дома и умерла прямо там. Если кто-то и хотел избавиться от собак из благих побуждений, то, по моему мнению, лишь причинил больше зла, ведь это могли видеть дети», - рассказала Любовь.

В пресс-службе администрации города, как и в управлении МВД по городу Владивостоку говорят, что не получали подобных жалоб из Снеговой Пади. Но заверили, что если такие сообщения поступят, то власти и стражи порядка разберутся в ситуации.