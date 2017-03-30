Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты

С 1 апреля по 31 октября этого года для дальневосточников вновь начинают действовать субсидируемые тарифы. В списке, который распространила пресс-служба компании «Аэрофлот», - несколько маршрутов и категорий населения.

Продажа билетов уже началась, и особенно большой интерес она вызвала у студентов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Во Владивостоке довольно много учащихся из других городов России – в основном в ДВФУ и ВГУЭС.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономклассе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребёнка-инвалида.

Эти люди смогут улететь из Владивостока в Москву или в обратном направлении всего за 7,4 тысячи рублей, в Новосибирск – за 5,9 тысячи, в Петропавловск-Камчатский – за 6 тысяч рублей, в Якутск – 6400 и в Хабаровск – 1800.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

Субсидируемые тарифы действуют также при перелётах в Москву из Якутска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского.



