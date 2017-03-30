Жевательная резинка попала под следствие в Приморье

В Приморье Следственный комитет Российской Федерации организовал доследственную проверку по факту продажи опасной жевательной резинки Five. После проведения комплексных оперативных мероприятий комитет вынесет окончательное процессуальное решение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Приморскому краю.

Продажи жевательной резинки Five, ранее объявленной в Приморье и на Сахалине вне закона, сегодня зафиксировали сразу в 10 торговых точках края. Пресечением продаж запрещённого продукта занимаются Роспотребнадзор и Роскомнадзор, а также департамент лицензирования и торговли Приморского края.

По информации следственного управления, жвачка содержит на вкладышах призывы к опасным действиям и может стать причиной несчастных случаев среди детей и подростков.