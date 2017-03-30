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Главный тюремный священник Владивостока устроился на работу в ГУФСИН

Главный тюремный священник Владивостока устроился на работу в ГУФСИН
Игумен Тихон известен как противник куража и Дня всех влюблённых
только что
Общество | Приморский край
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Фото: 25.fsin.su, РИА "Восток-Медиа"

Владивостокский игумен Тихон стал новым помощником руководителя краевого управления Федеральной службы исправления наказаний. Он будет следить за соблюдением прав верующих. 

Руководитель ГУФСИН по Приморскому краю Олег Симченков назначил нового помощника по работе с верующими. О том, что это произойдёт в 2017 году, РИА «Восток-Медиа» сообщало в декабре, правда, тогда ведомство не называло конкретной фамилии. Сегодня она стала известна: это игумен Тихон, в миру известный как Александр Иршенко.

К подобной работе священнослужителю не привыкать – с 2001 года он руководит отделом Владивостокской епархии РПЦ по тюремному служению. Кроме того, Тихон имеет юридический опыт – в 1996 году он получил соответствующее образование, некоторое время работал по специальности. В епархии игумен занимался духовно-нравственным воспитанием осуждённых. Как отметили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, особое внимание он оказывал обитателям СИЗО и несовершеннолетним осуждённым. За хорошую работу ведомство даже наградило его серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы». Сейчас у Тихона добавится обязанностей – в задачи будут входить надзор за соблюдением религиозных прав арестантов и помощь в проведении обрядов, церемоний. Кроме того, священнослужитель намерен укреплять мирные отношения между заключёнными.

Обычным приморцам игумен Тихон больше известен своей критикой популярных молодёжных праздников – например, Хеллоуина и Дня святого Валентина. Например, его очень возмущает некий «кураж» в День всех святых. «Какое вообще место в нашей культуре имеет этот кураж? Безусловно, необходимо прекратить его распространение и всячески обходить в информационной сфере», - рассказывал он в одном из интервью.


 
 
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