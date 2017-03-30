Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос

Очередная встреча руководителя «Молодёжного антикоррупционного проекта» «Единой России» в Приморье Александра Щербакова и активистов «Молодой гвардии» в рамках просветительской работы по противодействию коррупции ознаменовалась небывалым интересом аудитории к обозначенной теме и бурным обсуждением проблемы взяточничества. Мероприятие состоялось в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС.

«В настоящий момент тема коррупции является одним из самых острых и волнующих население России вопросом. Такой широкой огласки этой проблемы, наверное, ещё никогда не было в нашей стране. Задача нашего проекта состоит в том, чтобы повернуть вектор этого обсуждения в конструктивное русло. Нам нужно сделать так, чтобы все эти разговоры не ушли, что называется, «в пар». Итогом всей этой истории должны стать конкретные инициативы, которые вы, как представители молодёжи, создадите и выдвинете от своего имени. Отмечу, что это необходимо делать исключительно в правовом поле и используя легитимные способы донесения ваших идей и предложений», ‒ обратился к студентам Александр Щербаков.

Одним из вопросов, затронутых в ходе обсуждения, стала тема так называемого пакета мер Ирины Яровой, которые относятся к ужесточению контроля за распространением и хранением личных данных в Интернете. Также предметом для дискуссии стали громкие уголовные дела, которые возбуждались в отношении высокопоставленных чиновников. Иногородние студенты рассказали о подобных коррупционных расследованиях на своих территориях.

«Мы часто слышим даже в своих провинциальных городах о нечистых на руку чиновниках, которые недобросовестно выполняют свою работу и превышают полномочия. Так что эта проблема касается всех», ‒ поделились своим мнением студентки Кира и Майя.

«Действительно, коррупция затрагивает многие сферы нашей жизни. Но это не значит, что мы должны воспринимать её как некую норму, которая уже прижилась в нашем обществе. Некоторые предлагают её даже узаконить. Но ведь легализация коррупции равносильна отмене правил дорожного движения. Это не приведёт ни к чему хорошему, более того – это погрузит всю страну в хаос. Мы уже переживали подобный период в девяностые годы. Многие проблемы современной России тянутся ещё из того времени», ‒ сказал Александр Щербаков.

Александр Щербаков отметил, что в рамках молодёжного проекта действует система грантов и поддержки самых активных студентов, имеющих свой взгляд на борьбу с коррупцией.