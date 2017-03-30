Сегодня четверг, 30 марта 2017 года, 13:45
Депутаты Владивостока в бюджетном вопросе выбрали между двух зол
Депутаты Владивостока в бюджетном вопросе выбрали между двух зол
Хабаровчане разделились в мнениях касательно "Бессмертного полка"
Хабаровчане разделились в мнениях касательно "Бессмертного полка"
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:55
Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 12:16
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 09:05
Приморский океанариум попросил повременить с посещением
вчера, 13:53
Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
вчера, 18:40
Индустриальному району Хабаровска грозит подтопление из-за дамбы
вчера, 18:12
Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 16:01
В Приморье активизировались клещи
вчера, 16:43
Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка
вчера, 16:53
Против мэра Владивостока Пушкарёва возбудили второе уголовное дело
сегодня, 07:01
Очередной циклон надвигается на Приморье

Обсуждаемое
сегодня, 12:16
27

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
вчера, 18:12
16

Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 16:53
8

Против мэра Владивостока Пушкарёва возбудили второе уголовное дело
сегодня, 07:55
7

Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
вчера, 15:20
6

В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу
вчера, 14:46
4

Находку признали городом с самым плохим бизнес-климатом в Приморье
вчера, 13:53
3

Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
вчера, 16:40
3

Неравнодушные хабаровчане отвезли в приют бомжа, который жил на трубах
вчера, 18:20
3

Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта
вчера, 19:20
3

Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Народный топ новостей

Гость
Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока сегодня, 11:45
Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда вчера, 19:20
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы вчера, 15:36
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей вчера, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз вчера, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 554



Система Orphus

Депутаты Владивостока в бюджетном вопросе выбрали между двух зол

Депутаты Владивостока в бюджетном вопросе выбрали между двух зол
Дума завернула допрасходы на капремонт в пользу социалки
только что
Экономика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Депутаты городской думы Владивостока не стали выделять деньги на капитальный ремонт жилых домов, которые находятся в аварийном состоянии и под надзором судебных приставов. Сегодня на заседании представительного органа народные избранники рассмотрели правовой акт о распределении бюджета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Проект, который рассматривали депутаты, включает не только значительные изменения в пропорциях городского бюджета. Нормативный акт в таком виде фактически лишает органы местного самоуправления возможности нормально заниматься обеспечением дорог, сферой образования, организацией детских спортивных и культурных мероприятий. И всё это с одной целью – «изъять» деньги у социальной сферы, чтобы выполнить судебные решения по капремонту жилых домов. Так как бюджет города ограничен, а лишние дотации взять неоткуда, другого способа решить «капитальные» проблемы авторы проекта, по всей видимости, не нашли.

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова в ходе заседания предложила отклонить выдвигаемый проект формирования бюджета: «За счёт оптимизации бюджетных ассигнований мы можем выделить в этом году [на нужды капитального ремонта] только 400 миллионов рублей. Однако судебные инстанции вынесли решения о капремонте жилых домов на общую сумму 2,5 миллиарда. Но я всё равно считаю, что сокращения расходов на «социалку» в контексте данного проекта – необоснованны».

Стоит отметить, на предложение отклонить правовой акт некоторые депутаты выказали сомнения, а из зала гордумы даже прозвучали реплики отправить проект «на доработку». В свою очередь председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владивостока Владимир Исаков жёстко парировал: «Никаких разговоров о доработке быть не может. Принятие акта приведёт город к социальному коллапсу и, не сомневайтесь, вызовет новую волну протестных акций у горожан. Да, лишних поступлений в бюджет не предвидится. Да, он должен быть сбалансирован. Но мы рекомендуем проект отклонить».

Председатель комитета добавил, что придётся выбрать «меньшее из двух зол» и отклонить бюджетный проект. Даже несмотря на то, что в этом случае ситуация с аварийным жильём в городе попросту сохранит статус-кво, то есть денег хватит лишь на четверть от необходимых объёмов работ.

В результате голосования депутаты приняли единогласное решение отклонить правовой акт, который в перспективе мог существенно урезать финансовые возможности муниципалитета по некоторым социальным статьям расходов.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru