Депутаты Владивостока в бюджетном вопросе выбрали между двух зол

Депутаты городской думы Владивостока не стали выделять деньги на капитальный ремонт жилых домов, которые находятся в аварийном состоянии и под надзором судебных приставов. Сегодня на заседании представительного органа народные избранники рассмотрели правовой акт о распределении бюджета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Проект, который рассматривали депутаты, включает не только значительные изменения в пропорциях городского бюджета. Нормативный акт в таком виде фактически лишает органы местного самоуправления возможности нормально заниматься обеспечением дорог, сферой образования, организацией детских спортивных и культурных мероприятий. И всё это с одной целью – «изъять» деньги у социальной сферы, чтобы выполнить судебные решения по капремонту жилых домов. Так как бюджет города ограничен, а лишние дотации взять неоткуда, другого способа решить «капитальные» проблемы авторы проекта, по всей видимости, не нашли.

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова в ходе заседания предложила отклонить выдвигаемый проект формирования бюджета: «За счёт оптимизации бюджетных ассигнований мы можем выделить в этом году [на нужды капитального ремонта] только 400 миллионов рублей. Однако судебные инстанции вынесли решения о капремонте жилых домов на общую сумму 2,5 миллиарда. Но я всё равно считаю, что сокращения расходов на «социалку» в контексте данного проекта – необоснованны».

Стоит отметить, на предложение отклонить правовой акт некоторые депутаты выказали сомнения, а из зала гордумы даже прозвучали реплики отправить проект «на доработку». В свою очередь председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владивостока Владимир Исаков жёстко парировал: «Никаких разговоров о доработке быть не может. Принятие акта приведёт город к социальному коллапсу и, не сомневайтесь, вызовет новую волну протестных акций у горожан. Да, лишних поступлений в бюджет не предвидится. Да, он должен быть сбалансирован. Но мы рекомендуем проект отклонить».

Председатель комитета добавил, что придётся выбрать «меньшее из двух зол» и отклонить бюджетный проект. Даже несмотря на то, что в этом случае ситуация с аварийным жильём в городе попросту сохранит статус-кво, то есть денег хватит лишь на четверть от необходимых объёмов работ.

В результате голосования депутаты приняли единогласное решение отклонить правовой акт, который в перспективе мог существенно урезать финансовые возможности муниципалитета по некоторым социальным статьям расходов.