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В Приморье у организатора подпольных казино изъяли более 42 миллионов

В Приморье у организатора подпольных казино изъяли более 42 миллионов
Игорная мафия работала под прикрытием высокопоставленного чиновника МВД
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета изъяли у одного из организаторов подпольных казино более 42 миллионов рублей наличными и драгоценности. Игорную мафию, работающую под прикрытием высокопоставленного чиновника МВД, разоблачили неделю назад, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморской столице продолжается расследование громкого уголовного дела в отношении преступной группировки, организовавшей в столице Приморья сеть нелегальных казино. Во время обысков у одного из участников банды следователи изъяли из сейфа крупную денежную сумму и украшения.

«Сотрудники обнаружили и изъяли деньги и драгоценности на сумму почти 42,5 миллиона рублей – 120 тысяч долларов США, 1,5 тысячи евро, 25 миллионов рублей и ювелирные украшения», - уточнила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

На данный момент под подпиской о невыезде находятся три администратора, ещё один - под домашним арестом. Под стражей находятся 3 организатора. Полицейский, «крышевавший» незаконный бизнес, сидит под домашним арестом.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке задержали преступную группу, занимающуюся организацией и проведением азартных игр. Доход участников банды с пяти игорных заведений составлял не менее 120 миллионов рублей в год. Позднее стало известно, что силовики также задержали чиновника МВД, которого подозревают в «крышевании» подпольных казино.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю официально подтвердило информацию о задержании чиновника МВД, который подозревается в «крышевании» незаконного игорного бизнеса. Предполагается, что он получил взятку от членов преступной группировки. В управлении МВД по данному факту сейчас проходит проверка – полицейского, покрывавшего игорную мафию, могут уволить.

 
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