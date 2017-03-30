Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве

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Экс-мэр Владивостока поведал о тотальной коррупции в приморской столице
|Фото: РИА "Новости"/ news.mail.ru
Новое дело против Игоря Пушкарёва является лишь верхушкой айсберга. Об этом накануне заявил Виктор Черепков в интервью Национальной службе новостей. Экс-мэр Владивостока уверен: коррупция процветает во всей администрации столицы Приморья.
Бывший градоначальник, депутат, а ныне общественный деятель, председатель Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Виктор Черепков выдал порцию откровений в беседе с корреспондентами НСН. Поводом стало сообщение Следкома РФ о том, что Игорь Пушкарёв, обвиняемый в коммерческом подкупе, стал фигурантом ещё одного уголовного дела – о взятке в 75 миллионов рублей.
«Это было предсказуемо. Скажу больше: следствие изучило только один поверхностный слой. На самом деле вся работа не только администрации Пушкарёва, в первую очередь, всего аппарата заместителей, так организована. Они были специально сформированы, чтобы на каждом этапе, по каждому случаю — строительство ли это, средства информации, социальная направленность бюджета, образовательная система — вытягивать коррупционную составляющую в своих интересах. Его арестовали, а сама система осталась. Люди, которые в ней остались, они были подобраны специально под этот коррупционный класс», — заявил Виктор Черепков.
По мнению экс-мэра, некоторые известные в узких кругах персонажи так выстроили избирательную систему, что во власть проходили сплошные коррупционеры: «В это втянуты даже многие влиятельные люди из центра, из Москвы. Для меня в этом нет ничего нового».
АХахах. Он же сдох вроде этот Черепков? Востал из ада что-ли? ))) Помню как при его власти люди сидели без света и воды по 3 месяца, потом какали в целофановые пакеты и кидали эти "бомбы" в дворников )))
Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень. 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т. д. , за все годы моей работы мэром. Это какой-то безумный полет фантазии, больше подходящий для "ШОУ", как высказался глава государства на ежегодном обращении. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит - это способ продления ареста и усиление давления. 31 мая истекает срок следствия и документы должны были быть переданы в суд. Как я уже заявлял, у следствия отсутствует доказательная база. Все экспертизы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями показали, что от моих действий не было ущерба. Я уверен, что докажу свою невиновность. Конечно, такая перспектива следствие не устраивает. Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал. Новое обвинение, несмотря на всю абсурдность, позволит оставить нас под арестом. Более того, если следствие на этом не остановится (а границы его фантазии теперь не известны), то в будущем оно поставит в сложное положение суд, которому придётся все это рассматривать с серьёзным видом. Но и у меня не остаётся выбора. Я буду идти до конца и докажу невиновность, несмотря на все попытки следствия!