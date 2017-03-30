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"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров

"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров
Благодаря им "тигры" рассчитаются с некоторыми долгами
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В следующем месяце владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» распрощается с частью своих долгов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Руководство «жёлто-синих» рассчитывает на новые финансовые поступления, которые несколько улучшат ситуацию.

В Арбитражном суде Приморского края прошли заседания по двум «долговым» процессами ФК «Луч-Энергия». Первый из них касался иска от корпорации развития Приморского края. В прошлом году она заняла клубу 27 миллионов рублей. Из-за тяжёлого финансового положения «жёлто-синие» не смогли вовремя рассчитаться с долгами, и корпорации пришлось обратиться в суд. Вчера, 29 марта, иск к «Лучу» удовлетворили в краевом арбитраже. В самом клубе пока не знают, будут ли обжаловать данное решение. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель «Луча», юристы «тигров» могут обжаловать сумму иска, если сочтут нужным.

Второй процесс, который рассмотрел вчера приморский арбитраж, касался банкротства футбольного клуба. Истцом на этом процессе выступает индивидуальный предприниматель, футбольный агент Дмитрий Кигинько. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», предприниматель требует признать «тигров» банкротом. Дело в том, что у команды нет денег для того, чтобы выплатить ему причитающееся вознаграждение в 1,4 миллиона рублей. Этот процесс, судя по всему, закончится мирно.

В «Луче» готовы выплатить Кигинько долг – правда, не сейчас, а в апреле. По информации источника, близкого к руководству клуба, это связано со свежими спонсорскими контрактами. «Сейчас клуб активно ищет спонсоров и партнёров. В настоящий момент удалось подписать ряд договоров. Обязательства по ним начнут выполняться в апреле, поэтому в следующем месяце появятся деньги на выплату долга», - рассказал собеседник агентства.

Суд по данному делу перенесли на 12 апреля. Предполагается, что тогда же дело и закроется – из-за выплаты истцу.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Он чреват серьёзными последствиями для всего дальневосточного футбола. Осенью и зимой администрация Приморского края перечисляла несколько траншей на зарплаты футболистам и персоналу. 

 
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