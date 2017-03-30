За 5 прогулов депутаты Приморья пожертвуют политической карьерой

Вопрос о прекращении полномочий депутата будет решать квалифицированное большинство. Соответствующие изменения в регламент Законодательного собрания Приморья краевые парламентарии рассмотрели накануне на мартовском заседании.

В стенах ЗС ПК подготовлен проект, устанавливающий меры ответственности за ненадлежащее исполнение депутатом своих обязанностей в соответствие с законом «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края».

Отныне парламентарий может лишиться своего мандата за прогулы. А избиратели могут проследить за этим в режиме онлайн – на сайте ЗС ПК. Согласно принятым поправкам, если депутат больше пяти раз в течение одного календарного года без уважительных причин не участвовал в сессиях и заседаниях своего комитета, то его полномочия прекращаются досрочно.

В ЗС ПК уточнили: инициаторами предложения о досрочном прекращении полномочий депутата могут быть председатель Законодательного собрания, комитет или фракция. Решение о прекращении полномочий будет приниматься квалифицированным большинством голосов (2/3) от общего количества депутатов Законодательного собрания, формальная процедура займёт до двух месяцев.

На очередном заседании ЗС ПК депутаты большинством голосов проголосовали за изменения в регламент.

«Народ избрал депутатов, чтобы они работали. В прошлых созывах была практика, когда некоторые мои коллеги месяцами, а то и годами не посещали заседания, ссылаясь на работу на округе. Но на округе они тоже не появлялись, – прокомментировал политику «санкций» председатель комитета по регламенту, депутаткой этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков. – В результате постоянно возникала угроза отсутствия кворума и, как результат, – принятие многих важных краевых законов находилось под угрозой срыва. В этом созыве такого не будет. Вместо прогульщиков придут другие – более работоспособные и ответственные граждане».