Приморский океанариум попросил повременить с посещением

Приморский океанариум попросил посетителей повременить с визитом. Из-за большого наплыва гостей в дни весенних каникул в учреждении наблюдается ажиотаж, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представители научно-образовательного комплекса предупредили, что сейчас количество желающих посетить океанариум увеличилось в разы. Тем, кто имеет такую возможность, сотрудники порекомендавали перенести поход в океанариум на следующую неделю, когда поток людей немного спадёт.

«Предлагаем вам, морские наши, перенести визит в Приморский океанариум на следующую неделю - кто может, кто не зависит от каникул или не приехал издалека. Очень не хочется, чтоб вы попали в очередь. Нам важно, чтобы всем хватило билетов в дельфинарий и ваши впечатления ничего не испортило. Спасибо за понимание! Заранее простите за возможные неудобства!», - говорится в объявлении комплекса в социальных сетях.

Весенние каникулы в Приморье закончатся уже на этой неделе, поэтому со вторника, 4 апреля (понедельник является санитарным днём - прим. ред.), поток посетителей должен немного сократиться.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что учреждение наконец запустило своё дебютное шоу морских млекопитающих. В представлении участвуют белухи, дельфины, морж Миша, морской лев Айк. Возможно, позже к ним присоединятся морские котики, которые сейчас живут в экспозициях океанариума.