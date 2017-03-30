Очередной циклон надвигается на Приморье

Минувшей ночью циклон проходил над территорией Приморья и осадки распространились на большую часть края. При этом температура воздуха повысилась на 2–4 градуса. Сегодня днём циклон переместится на северную часть Японского моря. В западной половине региона осадки прекратятся и прояснит. Воздух прогреется до +5… +13 градусов.

Во Владивостоке ночью тоже прошёл небольшой дождь, но днём осадков не ожидается. Южный ветер перейдёт к северо-западному и усилится. Столбик термометра днём поднимется максимум до +10 градусов.

Между тем, предстоящие выходные, открывающие второй весенний месяц, в Приморье будут дождливыми. Апрель всегда отличался неустойчивой погодой. В субботу, 1 апреля, погодные условия в крае будут определять атмосферные фронты, которые вызовут местами небольшие осадки. Воздух прогреется до +13 градусов.

В воскресенье над территорией Приморья будет перемещаться очередной циклон, который смещается с Амурской области. Осадки охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. Температурный фон останется на уровне субботы.