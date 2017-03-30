Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов

Жительница Владивостока Екатерина Попенко, избавившаяся от 50 килограммов лишнего веса, приняла участие в съёмках программы Андрея Малахова «Пусть говорят». На Первом канале девушка рассказала свою историю боя с жиром, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Москве прошли съёмки программы «Пусть говорят» на «больную» тему для многих россиян – похудение. Свою историю борьбы с лишним весом рассказала 26-летняя девушка из Владивостока Екатерина Попенко. Выпуск под названием «Жиру бой», посвящённый похудевшим на 50-150 килограммов людям, выйдет в эфир в ближайшие 10 дней.

В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Екатерина поделилась, что похудела на 50 килограммов благодаря ежедневному контролю белков, жиров, углеводов и тренировкам. Изначально вес девушки равнялся 103 килограммам. Первые 30 ушли за 8 месяцев без спортзала. Ещё 20 килограммов Екатерина сбросила за полгода, подключив усердные тренировки.

«Мне очень хотелось хорошо выглядеть и покупать одежду, где хочется, а не в магазине больших размеров. Это выходит намного дешевле. Конечно, я хотела наладить свою личную жизнь, в том весе это было гораздо сложнее сделать. Я добилась того, чего хотела. В форме, к которой я пришла, себя не держу и продолжаю меняться каждый день. Контролирую себя уже около 3-4 лет», - поделилась девушка.

В «Пусть говорят» Екатерина Попенко обратилась сама, ещё когда сбросила 40 килограммов. Однако редакторы программы ответили жительнице Приморья, когда её вес уменьшился ещё на 10 килограммов.

«Эти съёмки – безумно интересный опыт. Организаторы предусмотрели всё – от перелёта до одежды и гримёров. Мне позвонили в четверг и уже через три дня мы с молодым человеком были в Москве», - добавила собеседница агентства.

Во время съёмок девушка познакомилась с людьми, которые прошли такой же путь, как и она. Однако особое впечатление на Екатерину произвёл ведущий программы Андрей Малахов. По её словам, он знает своё дело и создаёт очень тёплую атмосферу.

«Знаменитости на экране и в жизни могут быть двумя разными личностями. Андрей Малахов мне показался очень добрым, внимательным и тактичным. Я немного волновалась, не каждый же день попадаешь на Первый канал. Когда Андрей пригласил меня рассказать свою историю, я успокоилась. Немного волнения прибавилось, когда он сел рядом, но миллионам женщин он нравится не зря. Малахов - очень фактурный мужчина, эффектный, ухоженный, но при этом настолько тёплый по энергетике, сразу же расслабляешься. Вот и я рассказывала свою историю, как будто мы давно знакомы», - добавила Екатерина Попенко.

Сейчас девушка работает визажистом, а параллельно этому помогает бороться с лишним весом другим людям. На её примере похудело уже более 150 человек в России, Украине и Белоруссии.



























