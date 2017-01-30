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В Приморье будут судить аукционных мошенников

В Приморье будут судить аукционных мошенников
Они шантажировали участников земельных торгов
полчаса назад
Закон | Приморский край
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Фото: vlg.aif.ru

В Хасанском районе перед судом предстанет группа мошенников, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они наживались на приморцах, которые участвовали в земельных аукционах.

Полиция Хасанского района возбудила уголовное дело против нескольких местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они отслеживали на сайтах администраций поселений района информацию о проведении аукционов аренды. Обвиняемые знали, что такая информация появляется после подачи первых заявок. Они направляли «вторичные» заявки на участие в торгах, а потом начинали давить на участников аукциона. Злоумышленники приходили к потерпевшим с простым предложением: передавайте нам деньги, иначе мы выиграем у вас аукцион. В различных случаях фигуранты дела требовали от 20 до 40 тысяч рублей.

Как рассказала старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, вывести эту шайку на чистую воду смогли работники Хасанской прокуратуры. Они обратили внимание на то, что несколько человек систематически подают «вторичные» заявки на аукцион, но в торгах не участвуют. Теперь против аукционных шантажистов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи уже выявили нескольких потерпевших. Прокуратура взяла ход дела под личный контроль.

 
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