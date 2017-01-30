Полицейские ищут вандалов, посягнувших на Пушкина

Памятник Пушкину в Уссурийске в понедельник очистили от извёстки. Полицейские заявили, что начали проверку по факту вандализма, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кто виновен в порче памятника Пушкину, выяснят полицейские. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, что стражи порядка уже начали проверку. В администрации Уссурийского городского округа также подчеркнули, что монумент уже очищен от грязи.

«Право муниципальной собственности на данный объект ещё не оформлено», - добавили в пресс-службе. Несмотря на это, очисткой территории вокруг монумента занимается управление благоустройства.

Памятник появился в городе в 2016 году, в день очередной годовщины со дня рождения Пушкина, 6 июня. Известный скульптор Яков Шапиро подготовил детали в своей мастерской в Узбекистане, а далее гипсовую модель отлили в бронзе работники завода «Аскольд» в приморском городе Арсеньеве. Тогда специально на мероприятие приехала дальняя родственница известного поэта Наталья Клименко.

В конце прошлой недели вандалы облили статую белым веществом, похожим на извёстку. Ранее во Владивостоке ликвидировали два памятника, установленных в память о великом поэте: Пушкинский сквер снесли во время стройки моста, а памятник на остановке «Гайдамак» – пропал. В данный момент в столице Приморья остался лишь один монумент, посвящённый Пушкину. Его автор - президент приморского отделения Всероссийского Пушкинского общества Эдуард Барсегов.