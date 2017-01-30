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Дорожники отремонтировали Народный проспект Владивостока

Дорожники отремонтировали Народный проспект Владивостока
Сейчас они работают на Русской
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Подрядная организация закончила ремонт участка на Народном проспекте. Это удалось с помощью покрытия холодным асфальтом, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На дорогах Владивостока продолжается аварийно-восстановительный ремонт холодным асфальтом. Так, сегодня, 30 января, подрядная организация продолжает ремонт улицы Русской, а в минувшие выходные рабочие закончили укладку асфальта на Народном проспекте.

Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации города, технология ремонта дорог холодным асфальтом используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при минусовой температуре воздуха. Подобная работа стоит дорого, поэтому ведётся лишь на улицах с наибольшей интенсивностью движения.

С потеплением воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон горячими асфальтобетонными смесями.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что укладка холодного асфальта на улице Русской началась 27 января


 
 
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