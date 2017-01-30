Владивостокцы примут участие в морском ледовом ралли

В столице Приморья в четвёртый раз состоится морское ледовое велоралли. В феврале около 200 приморцев отправятся в «Тур острова Папенберг» по морскому льду, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Мероприятие пройдёт на замёрзшей акватории бухты Новик на Русском острове 19 февраля. Это будет зимняя гонка на велосипедах в формате ралли с общего старта. Участникам предстоит пройти по маршруту Мелководный - остров Папенберг - остров Елена – мыс Полонского – Мелководный. Протяжённость дистанции для взрослых спортсменов составит 20 километров, для детских групп – 8 километров (до острова Папенберг и обратно).

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» организатор мероприятия Денис Ясинков, на сегодняшний день заявки подали уже 93 человека. Однако ожидается, что участие в соревнованиях примут около 200 любителей активного образа жизни, причём не только взрослых, но и детей. Самым маленьким участникам всего по 3 и 4 годика. Они пройдут укороченный 8-километровый маршрут вместе с родителями.

По мнению организаторов, происшествий и провалов на льду бояться не стоит. Новик является закрытой и небольшой бухтой с крепким льдом.

«В любом случае мы согласовали велоралли с администрацией города и внесли в календарь спортивно-массовых мероприятий на 2017 год. Соответственно, МВД даёт разрешение на его проведение только при наличии акта о состоянии спортивной площадки от государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. За три дня до гонки мы вместе со спасателями выезжаем на место, сверлим лёд и замеряем его толщину, - рассказал собеседник агентства. – Разумеется, во время самой гонки на месте будут дежурить скорая помощь и спасатели с катером на воздушной подушке».

В прошлом году, например, по словам Ясинкова, соревнования проходили в сложных погодных условиях при сильном ветре. Двум участникам понадобилась помощь МЧС – они доставили отставших людей на место старта гонки.

Организаторы также уточнили, что стать участниками соревнований могут не только велосипедисты. Приморцы могут преодолеть маршрут на коньках, бегом и - при наличии снега и подходящих погодных условий - даже на лыжах.

Для того, чтобы стать участником, необходимо оставить заявку на сайте.