Lumen везёт во Владивосток "Хронику бешеных дней"

Весной со своим новым альбомом во Владивосток приедет группа Lumen. Участники надеются, что слушателям их новый продукт понравится так же сильно, как и самим артистам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

19 апреля во владивостокском клубе SanRemo Hall состоится концерт Lumen. Эта российская группа из Уфы существует с 1998 года.

Коллектив представит свой новый альбом «Хроника бешеных дней», который возглавил общий чарт альбомов в iTunes в России - сразу после релиза. Также поклонники услышат старые хиты. «Самое подходящее к альбому слово - мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana - много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень риффовый альбом, в нём много «тяжёлых» песен. Всё вместе - это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям так же сильно, как нам самим», - рассказал участник группы Тэм Булатов.

Кроме Владивостока, коллектив посетит в апреле Мурманск, Таллин, Ригу, Калининград, Хабаровск и Барнаул.

Начало концерта намечено на 20:00. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей.