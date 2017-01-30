В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица

Сегодня стало известно о гибели трёхлетней тигрицы, которую обнаружили лесорубы в Пожарском районе. Зверь лежал на дороге – и, по словам лесорубов, у него не было одной лапы. На сигнал о происшествии тут же выехала оперативная группа представителей охотнадзора Приморья – но тигрица не дожила до их приезда.

Специалисты определили, что гибель зверя наступила в результате травмы, полученной в охотничьем капкане. Тигриный труп перевезли в центр экспертизы уссурийской сельскохозяйственной академии.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, теперь экспертам предстоит выяснить точные причины гибели животного. Одновременно полиция и охотоведы начали поиски преступника, который расставил капканы вне охотничьего сезона. Ему грозит уголовная ответственность – от 3 до 5 лет лишения свободы и штраф не менее одного миллиона рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало ещё об одном браконьерском покушении на краснокнижного зверя. Раненый тигрёнок был найден 13 января в том же Пожарском районе. Предположительно, его подстрелил браконьер. За информацию о преступнике центр «Амурский тигр» пообещал награду в 150 тысяч рублей. Пострадавшее животное доставлено в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Зверю сделали офтальмологическую операцию, которую он перенёс неплохо.