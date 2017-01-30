Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры

В минувшую субботу группе мошенников удалось обокрасть банк «Приморье», сообщает РИА «Восток-Медиа». Это произошло в результате хакерской атаки.

28 января группа хакеров атаковала один из крупнейших в регионе банк - АКБ «Приморье», и украла с его счёта миллионы рублей. Об инциденте сообщил председатель правления финансового учреждения Андрей Багаев. По его словам, объектом атаки стали деньги, принадлежащие непосредственно банку. «Ни один клиентский счёт не пострадал. Кроме того, большую часть несанкционированных операций удалось пресечь. По данному инциденту мы обратились в полицию. Сейчас ведётся следствие. Пока говорить и делать заявления о версиях произошедшего рано. Размер ущерба требует уточнения», - пояснил Андрей Багаев.

По информации из неофициальных источников известно, что добычей злоумышленников стали 50 миллионов рублей. Об этом сообщил источник корреспондентов newsvl.ru. Предположительно, хакеры умыкнули деньги с помощью карт, выпущенных самим банком «Приморье». В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего. По словам представителей пресс-службы банка, все отделения и банкоматы работают в штатном режиме.

Банк «Приморье» - третий по величине банк Приморского края. Его мажоритарным акционером является актриса Лариса Белоброва – супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Её принадлежит 54,2 % акций.