Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в эфире краевого телеканала прокомментировал новую законодательную инициативу о необходимости обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при регистрации поддержанных автомобилей. Он высказался о необходимости доработать закон – чтобы в итоге процедура регистрации авто по новым правилам стала понятна для людей. По словам главы региона, сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанных автомобилях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что требования об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поставили под угрозу дальневосточный автомобильный бизнес - сотни машин уже зависли на дальневосточных таможнях. На популярном автомобильном сайте Drom.ru был размещён призыв направлять электронные письма на имя губернатора Владимира Миклушевского, чтобы тот защитил права автомобилистов, желающих ездить на подержанных японских авто.

Не отрицая целесообразности оснащения автомобилей «тревожной кнопкой» в целом, Владимир Миклушевский поддержал коллективное недоумение и сказал, что в ближайшее время намерен обратиться в правительство Российской Федерации по этому вопросу.

«Как показывает правоприменительная практика, для того, чтобы нововведение работало, людям необходимо все подробно и понятно объяснить, а также упростить саму процедуру постановки на учет подержанных иномарок», – подчеркнул глава региона.