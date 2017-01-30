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Многодетные семьи Владивостока получили участки около "Фетисов-Арены"

Многодетные семьи Владивостока получили участки около "Фетисов-Арены"
Это была уже 37-я жеребьёвка
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Многодетным семьям Владивостока власти продолжают раздавать бесплатные земельные участки. В этот раз участники жеребьёвки получили землю недалеко от «Фетисов-Арены», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 30 января, в актовом зале администрации города Владивостока состоялась первая в этом году жеребьёвка земельных участков для многодетных семей. Из 8 приглашённых семей в мэрию пришли 7. Та семья, которая не смогла приехать сегодня, сможет участвовать в следующий раз.

На выбор было представлено 9 участков в пригороде Владивостока в районе садового товарищества «Дружба» - недалеко от концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена». Один из них расположен на улице Тернейской в посёлке Трудовое. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.

После того, как все участники приняли участие в жеребьёвке и узнали кадастровые номера своих участков, специалисты рассказали о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы земля была полностью оформлена, а также о том, как получить порубочные талоны.

Всего в приморской столице организовано уже 37 жеребьёвок. На сегодня землю получили 1950 многодетных семей. Это земля в пригороде Владивостока – от Седанки до посёлка Трудовое, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, в районе бухты Лазурной и в других местах.

Кроме этого, по заказу администрации Владивостока к участкам строятся дороги. Так, в районе садового товарищества «Лиман» рабочие проложили дорогу в грунте и завершили первый этап строительства проезда на улице Курильской.

 
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