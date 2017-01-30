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Владивостокцы снова потеряли бюст Александра Пушкина

Владивостокцы снова потеряли бюст Александра Пушкина
Памятник архитектуры пропал из центра города ещё во время подготовки к саммиту АТЭС
7 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: pixabay.com, facebook.com / Александр Артамонов

В столице Приморского края вновь заговорили о возвращении бюста русского поэта и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Власти убрали его ещё в 2009 году во время подготовки к саммиту АТЭС, чтобы освободить площадку для строителей. Сейчас, спустя годы, пользователи социальных сетей обратили внимание - в сквере под Золотым мостом наконец появился постамент, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Внимание на отсутствие бюста в сквере неподалёку от художественного училища на Светланской обратил представитель пресс-службы филиала РЖД во Владивостоке Александр Артамонов. На своей странице в Facebook он выложил снимок постамента, завёрнутого в синий целлофан. «Это неожиданно...  А где же сам памятник? Или это - постамент для него приготовили? Или я что-то пропустил?», - задался вопросами житель краевого центра.

Его подписчики заметно оживились – многие вспомнили, что это место пустует уже много лет и выразили глубокую надежду на то, что "Пушкин" всё-таки вернётся в ближайшее время.

«Это что? Такая шутка? Где наш Пушкин?», «Будто непонятно, что в процессе ещё. Ну как, сначала фундамент, потом стены, потом крыша... Синий целлофан как бы намекает,  мол не просто так тут, а с защитными целями. Крышу, пардон голову, завезут ближе к открытию», - рассуждают пользователи.

Между тем, как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа» в администрации города, постамент находится в данном сквере ещё с лета 2016 года. По всей видимости, многие местные жители попросту не заметили частичного возвращения сооружения.

«Сейчас сам бюст законсервирован и находится на территории одного из муниципальных предприятий. Как только сквер восстановят, его установят на постамент, это чисто технический момент. Замена самого постамента – распространённая практика. Он памятником архитектуры не является», – пояснила собеседница агентства.

Когда завершится восстановление сквера и бюст Александра Сергеевича после многолетнего простоя вернётся в центр города, представитель пресс-службы мэрии пообещала уточнить дополнительно. Редакция продолжит следить за развитием событий.

Между тем, меньше чем через две недели, 10 февраля, россияне отметят День памяти Александра Пушкина.  В этот день в 1837 году великий русский поэт скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом.

В марте прошлого года РИА «Восток-Медиа» писало о том, что администрация Владивостока добивается возвращения территории Пушкинского сквера в собственность города для возвращения памятника великому русскому поэту. В 2009 году на месте сквера расположилась база мостостроителей, поэтому власти были вынуждены демонтировать и консервировать бюст поэта.

Похожая история во время строительства Золотого моста случилась с ещё одним памятником – мемориалом моряков торгового флота Правда, его городские власти вернули к жизни гораздо быстрее, чем пушкинский бюст. При этом многие ветераны Дальневосточного пароходства считают, что их день – День работников морского флота – незаслуженно похоронили.

 
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