Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев

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Он проведёт в Приморье как минимум два дня
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Во Владивосток вновь прилетел вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Рабочая поездка включает несколько мероприятий, одно из основных – совещание по дальневосточному гектару.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в дальневосточном полпредстве, Трутнев уже прибыл во Владивосток. Сегодня запланировано совещание с участием заместителей Юрия Петровича и главных федеральных инспекторов в 9 регионах Дальневосточного федерального округа. Главным федеральным инспектором по Приморскому краю с июня 2016 года является Вадим Здоренко.
Во вторник, 31 января, губернаторы и другие представители региональной, федеральной власти под руководством Трутнева обсудят реализацию закона о дальневосточном гектаре. На повестке дня – начало третьего этапа: с 1 февраля бесплатную землю смогут взять в разработку не только жители ДФО, но и другие россияне.
По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, «с 1 октября более 30 тысяч заявок подано на получение «дальневосточного гектара», и, что очень важно, первые 3,7 тысячи жителей федерального округа уже оформили право безвозмездного пятилетнего пользования земельными участками».
Задайте кто-нибудь ставленнику Путина вопрос 1. Почему приморцы не могут себе позволить себе привезти для личного пользования б/у японскую машину?Если мы вернулись в СССР, то просьба вернуть все богатства земли российской, российскому народу, и предоставить работу нам нашим детям.
У нас денюжек хватало только на подержанную, но сейчас и этого лишились, обидно очень!, как жить то дальше?N