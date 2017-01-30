Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье

Амурские тигры вновь попались на глаза приморским автомобилистам. В этот раз полосатых хищников видели недалеко от посёлка Лучегорск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Пожарском районе Приморья произошёл очередной случай выхода тигров к человеку. Двух хищников – судя по всему, мать с тигрёнком – приморцы встретили прямо на дороге возле Лучегорска. Встреча произошла ночью – водитель со своим другом ехал по своим делам, когда к ним навстречу выбежали две большие кошки. Видеозапись этого события опубликовал в Instagram уссурийский блогер Марк Чернослив.

Что заставило двух «хозяев тайги» выйти к людям – неизвестно. По этому поводу в комментариях к видео разгорелся жаркий спор. Некоторые приморцы считают, что хищники всё чаще выходят к людям из-за вырубки лесов и браконьерской активности. Животным просто нечего стало есть. Другие полагают, что такие случаи стали результатом программы по сохранению вида. «Вот их всё больше и больше становится. А говорят, популяция тигров не растёт. Ещё как растёт! А дальше они начнут в сёла ходить, есть скотину», - написал один из комментаторов. В то же время некоторые приморцы уверяют – в Пожарском районе такие встречи происходят сплошь и рядом. Поэтому для местных жителей подобные "тигриные прогулки" не являются чем-то из ряда вон выходящим.

Стоит отметить, что в последнее время дикие тигры всё чаще выходят к людям в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что недавно полосатого хищника видели недалеко от «Штыковских прудов». А под Новый год в село Тихоречное Анучинского района забредал амурский тигр. Его следы обнаружили возле местной школы. Но самым известным случаем стал визит такой кошки во Владивосток. Через несколько дней специалисты отловили зверя в районе Шаморы и отвезли в реабилитационный центр «Тигр». Там ему дали имя Владик.