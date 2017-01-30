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Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"

Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
В крае произошёл очередной всплеск "снежных" ДТП
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, nhk_off, dpscontrol.ru

Минувшие выходные отметились в Приморье отметились рядом автомобильных происшествий. Их главной причиной стал выпавший в Приморье небольшой снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на то, что обещанный синоптиками циклон практически не задел Приморье, выпавший в некоторых районах края снег привёл к всплеску ДТП. Причина проста: даже эти небольшие осадки вовремя не убрали. Особенно в этом плане «отличился» Партизанск. В минувшее воскресенье там произошло сразу три аварии. Две из них произошли на скользком участке дороги возле дома на Центральной, 6.


 

 

Ещё одним инцидентом отметилась улица 50 лет ВЛКСМ.


 

Также авария произошла в районе 24-й шахты. Там на заснеженной дороге не разъехались легковушка и грузовик.


 

А вот самое серьёзное ДТП произошло возле села Голубовка Партизанского района. Там с трассы вылетел микроавтобус. По информации dps_control, причиной аварии стал гололёд, сковавший часть дороги между Голубовкой и Екатериновкой. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина кубарем покатилась на обочину. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

 

Владельцу поверженного автомобиля помогли проезжавшие мимо водители. Они общими усилиями подняли микроавтобус обратно. Однако вскоре на этом же участке дороги с трассы вылетели ещё два автомобиля. По словам очевидцев, дорога на этом участке представляет собой настоящий каток.

 

В минувшие выходные случилось ещё одно происшествие – правда, его причиной стала отнюдь не сложная обстановка на дорогах. Рисковый владелец внедорожника «Лексус» с друзьями решил покататься по льду Амурского залива в районе острова Скребцова. Парень, вероятно, не читал новостей о том, чем заканчиваются такие «покатушки» - за что и поплатился. Его дорогостоящий автомобиль ушёл под воду.


 

Водитель и его пассажиры смогли вовремя эвакуироваться и не пострадали. Стоит отметить, что район «Коврижки» (как в народе называют остров Скребцова) является одним из самых опасных для прогулок и поездок по льду. За последний месяц там провалились под лёд уже несколько автомобилей.

 
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