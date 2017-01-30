Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева

Губернатор Владимир Миклушевский в эфире краевого телеканала сообщил, что намерен лично посетить сквер на улице Бестужева, 40, где недавно запретили стройку, и проконтролировать, как ведётся восстановление парковой зоны. РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю борьбы общественности за сохранение сквера. В итоге накануне Нового года мэрия отозвала разрешение на строительство, а 19 января скандальную стройку начали сносить. К тому времени на площадке уже были залиты бетоном котлованы. Теперь площадке предстоит вернуть её прежний статус и вид.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что он поставил задачу администрации Владивостока – провести мониторинг всех парковых зон в черте города и нанести их на карту, чтобы избежать в дальнейшем недоразумений с выдачей разрешений на строительство.

«Недопустимо лишать людей места, в котором можно отдохнуть и погулять с детьми. Я категорически против точечной застройки. В городе у людей должны быть места для прогулок. Поэтому я поручил администрации Владивостока взять на учет все парковые территории и запретить в них не только стройку, но и вырубку деревьев», – заявил глава региона.