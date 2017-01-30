Злостных неплательщиков Владивостока ожидают судебные разбирательства

Несколько предприятий Владивостока задолжали энергетикам больше миллиона рублей. Представители энергокомпании озвучили весь список должников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» обновил «чёрный список» должников среди юридических лиц Владивостока. В него вошло 7 собственников и арендаторов помещений в жилых домах и административных зданиях.

В сумме предприятия, вошедшие в «чёрный список», задолжали за теплоснабжение больше 1,2 миллиона рублей, в то время как общий долг всех юридических лиц во Владивостоке, Артёме и Партизанске составляет более 435 миллионов рублей. «При этом неплательщики продолжают пользоваться услугами отопления и горячего водоснабжения, но оплачивать счета не хотят, предпочитая вкладывать финансы в развитие своего дела», - рассказали в пресс-службе структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Так, в январский «антирейтинг» попали такие организации Владивостока, как ООО «КАПИТАЛ» с долгом в 704 тысячи рублей, торговое предприятие ООО СПРТ «ЛОТА» с задолженностью 216 тысяч и индивидуальный предприниматель Калинкин Олег Сергеевич, который должен энергетикам 122 тысячи. Кроме того, в списке оказались компании с не такой большой задолженностью: например, занимающееся розничной торговлей ООО «Пантера» обязано выплатить за теплоснабжение 56 тысяч рублей, ООО «ДиЛена», предоставляющее услуги стоянок для автотранспортных средств, – 49 тысяч, строительная компания ЗАО «Южный квартал» – 32 тысячи, а предприниматель Ковалёва Елена Дмитриевна должна 31 тысячу рублей.

Поставщики услуги подчёркивают, что не имеют возможности предоставлять её в долг и вынуждены ограничить предоставление энергоресурса до полного погашения задолженности. В том случае, если владельцы помещений или их работники будут препятствовать энергетикам, то их могут привлечь к административной ответственности. За подобное нарушение статья 9.22 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, а на юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

Кроме этого, всех фигурантов «антирейтинга» ожидают судебные разбирательства. После получения решения суда им придётся оплатить не только сумму долга, но и юридические расходы, а также начисленные штрафы. Для того, чтобы избежать отключения горячей воды, судебных разбирательств и штрафных санкций, филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» призывает потребителей оплатить все долги или обратиться в компанию для заключения соглашения о реструктуризации.