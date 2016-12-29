Ещё 49 семей в Находке переехали из аварийного жилья

Накануне новогодних праздников 49 находкинских семей, чьё жильё было признано аварийным, получили ключи от новых квартир. Им предстоит обживать трёхэтажный дом, построенный на улице Бокситогорской. Финансирование стройки обеспечили бюджеты разных уровней – федерального, краевого и муниципального.

В новые квартиры люди переезжают из обветшавших деревянных строений, возведённых еще в середине прошлого века. Теперь им предстоит жить в современном здании, построенном с применением энергосберегающих материалов.

Как рассказали сотрудники краевого департамента градостроительства, для комфорта новосёлов строители предусмотрели почти всё: в квартирах уже есть сантехника, бойлеры для нагрева воды, индивидуальные и общедомовые приборы учёта, датчики движения для включения освещения в местах общего пользования, сети цифровой связи и телевидения, большие лоджии с утепленной внешней стеной. Здание построено с применением теплоэффективных технологий, что позволяет использовать электрические конвекторы вместо централизованной системы отопления.

При этом реализация федеральной программы по переселению из аварийного жилья далась муниципалитету непросто. Находка столкнулась с недобросовестным застройщиком, новый микрорайон в районе мыса Астафьева так и остался недостроенным.

Четыре дома на 161 квартиру планировалось заселить до конца 2015 года. Однако компания «Дальневосточный консалтинг» сорвала сроки сдачи, строительная готовность составляет менее 70%. Администрация города находится с подрядчиком в судах и, оформив дома в муниципальную собственность, намерена достроить их в следующем году.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в крае завершается третий этап федеральной программы. Новые дома для переселенцев строятся в поселке Смоляниново и Партизанском районе, готовы во Владивостоке, Артёме и Уссурийске.