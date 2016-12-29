Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии

Представители Владивостокской епархии не возражают против уничтожения партии Библий и Евангелий, изъятых у религиозной организации «Армия спасения» во Владивостоке. Представители церкви считают, что буква закона в данном случае неоспорима, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе в приморской столице разразился скандал, связанный с действием так называемого пакета Яровой. В этот раз под действие «антиэкстремистского» законодательства попала христианская организация «Армия спасения». Как сообщает портал религиозных новостей credo.ru, 23 ноября в помещении данной организации прошла проверка. В ходе мероприятия стражи порядка обнаружили религиозную литературу без необходимой маркировки религиозной организации. Согласно российскому законодательству, это является административным нарушением статьи 5.26 Кодекса об административных нарушениях. Необходимость маркировать религиозные книги появилась летом 2016 года, после того, как приняли так называемый пакет Яровой. В число изъятых книг входила, в том числе, Библия.

В Ленинском районном суде Владивостока корреспонденту РИА «Восток-Медиа» подтвердили, что мировой судья Александр Бадеев действительно вынес такое решение. Изъятые книги, впрочем, пока никто не уничтожал. Данный инцидент получил огласку, в том числе, на федеральном уровне. Как сообщило РИА «Новости», глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега назвала это решение незаконным.

«Сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан», - заявила она. В то же время во Владивостокской епархии РПЦ к данному инциденту отнеслись более чем спокойно. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Сергей Карабанов, представители церкви считают, что перед законом должны быть равны все.

«Мы понимаем, что законодательство изменилось. Наши архиереи нам постоянно напоминают, что нужно всю религиозную литературу приводить в соответствие с законом. У «Армии спасения», я так понимаю, были нарушения по этой части, именно из этих оснований суд и принял такое решение», - рассказал он. В то же время Сергей Карабанов отметил, что «Армия спасения» много сил тратит на помощь нуждающимся и бездомным. Православная церковь всячески поддерживает эту организацию в благих делах.

Правоохранительные органы нередко выносят различные штрафы христианским организациям Приморья. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в начале года прокуратура оштрафовала баптистскую церковь на 150 000 рублей. Во время проверки здания выяснилось, что стены на путях эвакуации имеют горючую отделку, а линии связи между техническими средствами пожарной сигнализации не обеспечивают её работоспособность в условиях пожара.