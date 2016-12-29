В порту Владивостока обнаружили радиоактивный лом

Это не первый случай за год

На Владивостокской таможне обнаружили седьмой в этом году объект с повышенным радиационным фоном. Его обнаружили в партии металлолома, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на паресс-службу ведомства.

В предновогоднюю неделю в зоне таможенного контроля одного из мест пункта пропуска внимание специалистов привлёк тягач с прицепом. Технику проверили. Выяснилось, что у "гостя" повышенный уровень ионизирующего излучения. Тягач перевозил лом чёрных металлов, предназначенный для формирования экспортной партии груза. Уровень излучения от опасного груза превысил естественный радиационный фон в 16,5 раз.

Информацию о происшествии передали в орган ЧС пункта пропуска и Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. В результате разбирательств специалисты решили найти источники излучения, находящихся в ломе чёрных металлов. При более тщательном радиационном контроле в партии металлолома обнаружили светознаки на основе радионуклида Радий-226 (226Ra).

Ликвидацией радиационной аварии и изъятием опасного объекты занималась специализированная компания ООО «ПримТехнополис».

В пресс-службе также подчеркнули, что в уходящем 2016 году это уже седьмой случай, когда Владивостокская таможня пресекает незаконное перемещение через границу источников ионизирующего излучения в составе партий лома чёрных металлов. В начале декабря этого года сотрудники ведомства обнаружили контейнер с повышенным уровнем радиации на территории морского пункта пропуска. Для того, чтобы найти источник излучения, специалисты провели досмотр товара в контейнере. Им оказался дизель-генератор, прибывший из Японии. Чуть позже, 19 декабря, специалисты зафиксировали у легковой автомашины Toyota Prius Hybrid повышенный уровень ионизирующего излучения. Эксперты санитарно-карантинного пункта морского порта быстро определили, что причиной такого уровня радиации является наличие бета-активных частиц.