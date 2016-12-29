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Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
Контракт подписан до конца сезона
полчаса назад
Спорт | Приморский край
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Фото: fcle.ru

Константин Емельянов вернулся на должность главного тренера «Луча» из Владивостока. Об этом сегодня сообщил официальный сайт «жёлто-синих». Для 46-летнего воспитанника приморского футбола это не первое назначение в родном клубе, напоминает РИА «Восток-Медиа».

Фактически половину матчей осеннего отрезка сезона Емельянов де-факто провёл как главный наставник команды, хотя в штатном расписании числился старшим тренером. Такая метаморфоза была вызвана травмой Сергея Передни и, вероятно, постоянными финансовыми скандалами внутри клуба (когда спортсмены натурально подсели на «доширак»). 27 ноября Передня объявил об уходе из команды, но намекнул, что не прочь поработать в ней в будущем. Ровно через месяц штаб «тигров» принял решение в пользу Константина Емельянова – с сегодняшнего дня он назначен главным тренером.

В клубе отмечают, что это второе назначение Константина Владиленовича на данный пост. Первый раз он руководил командой в сезоне-2012/13 и не без успехов: именно под его руководством «жёлто-синие» выиграли зону «Восток» и завоевали право выступать в первом дивизионе. Но в ФНЛ Емельянов долго оставался на вторых ролях без специальной «корочки» – тренерской лицензии. Каждый раз, когда в «Луче» назревал очередной скандал, приморец выступал в роли спасателя, исполняя обязанности наставника. Так было, в частности, в 2009-м после отставки Зелькявичуса, и в мае 2011-го, когда уволился испанец Франсиско Аркос.

Впрочем, соглашение с Константином Емельяновым действует всего лишь до конца текущего сезона.

 
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Комментарии
  • Луч-Угас  (13 минут назад)

    Последние вздохи перед кончиной.



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