Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые

«Единая Россия» продолжит в новом году работу, которая велась последние пять лет в Приморье. Секретарь регионального отделения партии Валентин Шуматов отметил, что в планах – работа по уже существующим региональным проектам и запуск новых четырёх, а также избирательные кампании, которые пройдут в восьми муниципалитетах края.

«В 2017 году нам предстоит большая серьёзная работа по выборам в органы местного самоуправления. Мы будем привлекать к участию в избирательных кампаниях молодых политиков, искать новых лидеров, как мы это делали в период организации предварительного голосования перед выборами в Государственную думу и Законодательное собрание в 2016 году», – сказал Валентин Шуматов.

Он подчеркнул, что одновременно с избирательной деятельностью партия намерена решать текущие социально-экономические проблемы. С этой целью в регионе стартуют в 2017 году новые партийные проекты, запущенные по инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме: «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов» и «Наш двор». Все они предполагают финансовую поддержку. На партпроекты «Парки малых городов» и «Наш двор» выделено из федерального бюджета 20 миллиардов рублей. Ещё 1,5 миллиарда рублей получат регионы на реализацию проектов «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

«Конечно, будет продолжена работа по уже имеющимся региональным проектам, охватывающим все сферы жизни приморцев», – заметил Валентин Борисович.

Добавим, что до избрания секретарём Приморского отделения «Единой России», которое состоялось на региональной отчётно-выборной конференции 25 декабря, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, реаниматолог по специальности Валентин Шуматов координировал проект «Качество жизни (Здоровье)». Именно в рамках этого проекта во Владивостоке прошли благотворительный бал в 2015 году и благотворительный вечер в 2016-м, на котором партийцы собрали миллионы рублей в поддержку тяжелобольных детей. В 2017 году состоится уже третье по счёту мероприятие, получившее название «Право на жизнь». Его конечной целью станет создание на базе Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы современного физиотерапевтического отделения, где будут проходить реабилитацию несовершеннолетние пациенты.

«Мы ведём нашу деятельность в интересах жителей Приморского края и должны думать, прежде всего, о подрастающем поколении. Не случайно среди проектов, которые мы реализуем на региональном уровне, многие напрямую связаны с детьми и молодёжью: «России важен каждый ребёнок», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «Дворовый тренер», «Историческая память», «Молодёжный антикоррупционный проект» и другие. Забота о детях, их здоровье, образовании, досуге, воспитании в традициях уважения к истории и культуре своего народа – неотъемлемая часть работы партии «Единая Россия» в Приморье», – подвёл черту партсекретарь.