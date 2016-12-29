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Сергей Сопчук берёт в работу наказы по автомобильному транспорту

Сергей Сопчук берёт в работу наказы по автомобильному транспорту
Темой обсуждения в приёмной "Единой России" стала реализация федерального закона
сегодня, 12:13
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Реализация федерального закона № 220 о пассажирских перевозках стала предметом встречи депутата Государственной думы РФ по одномандатному округу № 62 (Владивостокский) Сергея Сопчука с руководителями компаний, оказывающих транспортные услуги населению. В режиме рабочего совещания, прошедшего в рамках региональной недели депутата «Единой России», парламентарий получил пакет предложений по усовершенствованию закона.

Со стороны автотранспортников присутствовали генеральный директор ООО «Находкинское пассажирское АТП» Алексей Гашев, руководитель НП «Приморское региональное объединение автотранспортников» Игорь Некрашевич, первый заместитель гендиректора ПАО «Приморавтотранс» Леонид Супрунов, руководитель Октябрьского АТП ПАО «Приморавтотранс» Валерий Михайлов, гендиректор ГК «Исток М» (Уссурийск) Владимир Романов и руководитель финансово-экономической группы ГК «Исток М» Сергей Куликов.

Сергей Сопчук сообщил представителям компаний, что как член комитета Государственной думы по строительству и транспорту вошёл в состав группы при комитете как раз по автоперевозкам. В этой связи любая информация от непосредственных участников рынка полезна и необходима в работе.

На встрече участники обсудили вопрос реализации в Приморском крае 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». Такая потребность возникла в связи с тем, что легальные участники рынка в регионе столкнулись с рядом проблем. Так, по их словам, в регионе со стороны исполнительных властей тормозится приведение в соответствие нормативных актов, принятие документов планирования перевозок. Закон свежий, и возникает немало спорных ситуаций, поскольку контролирующие и надзорные органы только знакомятся с его применением.

Сам закон перевозчики оценили высоко. В частности, отметили, что «хорошо прописан межрегиональный блок». Сергей Сопчук сообщил, что в ходе весенней сессии в Государственной думе планируется к рассмотрению блок актуальных поправок в закон о пассажирских перевозках. Со стороны участников совещания тут же поступил блок предложений по усовершенствованию закона. Одним из них руководители предприятий предлагают прописать в законе понятие сельского маршрута. Сегодня таковые относят к пригородным линиям, однако экономика совершенно разная.

Сергей Сопчук принял наказ в работу. Участники совещания договорились продолжить обсуждение по наиболее проблемным вопросам в более широком формате с привлечением представителей органов исполнительной власти и экспертного сообщества.

 
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Комментарии
  • ПенсиАнерка  (сегодня, 14:47 )

    А еще надо срочно обсудить перевозки родственников в своем авто, ихнее то совсем развалилось, а новое они сельчане никак не купят сейчас в связи с новым каким то законом ГЛОНАСС- для сельской местности только японки годятся потому что ремонт там делать негде, а эти японские более устойчивые к нашим дорогам и климату.



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