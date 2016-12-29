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Для ухода за дорогами Приморья закупят новые бульдозеры и самосвалы

Для ухода за дорогами Приморья закупят новые бульдозеры и самосвалы
На это из краевого бюджета в будущем году выделят более 270 миллионов рублей
сегодня, 12:09
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В ближайшие годы парк техники краевого предприятия «Примавтодор» будет постепенно пополняться новыми самосвалами, бульдозерами, грейдерами, экскаваторами, тракторами и автокранами. Всего за пять лет предприятие планирует закупить 318 единиц техники. В будущем году краевой бюджет выделит на это более 270 миллионов рублей. Всего же на закупку техники по пятилетнему плану должно поступить полтора миллиарда рублей из краевого бюджета.

Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Горлов, сотрудники компании провели дефектовку всей спецтехники. Грейдеры и самосвалы, которые были приобретены в период масштабного строительства объектов саммита АТЭС-2012, были признаны отработавшими свой ресурс.

Также руководитель «Примавтодора» подчеркнул, что новая техника позволит коренным образом решить проблему с уборкой дорог в зимний период и летнего ремонта трасс.

Закупать новую технику планируют у российских производителей. Она дешевле, проще в обслуживании и ремонте, не требует от механизатора особой специальной подготовки.

В этом году «Примавтодор» уже закупил на средства краевого бюджета два новых самосвала грузоподъёмностью 20 тонн каждый. Новая техника направлена на карьер Комаровский, который обеспечивает инертными материалами проведение ремонтных работ на трассе Артём - Находка.

 
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